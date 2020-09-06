「打狗亂歌團」主唱嚴詠能5日晚上表演時昏倒在台上，送醫搶救後宣告不治。蔡英文總統6日上午到嚴詠能靈堂弔唁並慰問家屬。（潘建志攝）

「打狗亂歌團」主唱嚴詠能5日晚上表演時昏倒在台上，送醫搶救後宣告不治。蔡英文總統6日上午到嚴詠能靈堂弔唁並慰問家屬。（潘建志攝）

「打狗亂歌團」主唱嚴詠能5日晚上表演時昏倒在台上，送醫搶救後宣告不治。蔡英文總統6日上午到嚴詠能靈堂弔唁並慰問家屬。（潘建志攝）

知名本土創作樂團「打狗亂歌團」主唱嚴詠能，5日晚上在屏東縣萬丹鄉大憲宮表演時，疑似心肌梗塞昏倒在台上，送醫搶救後仍宣告不治。蔡英文總統6日上午到嚴詠能靈堂弔唁，她說「我們會延續他的遺志，一起為台灣來打拚。」

嚴詠能是晚上8時許突然在台上昏倒，現場人員連忙電擊搶救，救護車趕到後將他送往國軍醫院屏東分院，卻搶救無效於晚上10時許宣告不治；家屬接獲消息後連忙趕至醫院。

蔡英文總統6日早上在臉書紀念嚴詠能，寫到「這些年來，我跟他經常出席同一個場合，他對土地的愛、對音樂的熱情，總是讓人非常感動。他的付出，也一直是陪伴我們追求理想的力量。」

「2015年我競選總統時，詠能為我寫了一首歌，歌名叫『轉來key』，歌裡唱出了對土地深深眷戀的情懷。…詠能，多謝，真勞力。你心心念念要轉來去的故鄉，我們會繼續來打拚。」

蔡英文也臨時增加行程，到屏東市福居園嚴詠能靈堂弔唁，並慰問家屬。她說，「嚴詠能的去世對我們來講，是一件悲傷的事情。他是我們的好朋友，也是我們的好夥伴。這麼多年，我們都在一起為台灣打拼。」

她說「我們會延續他的遺志，一起為台灣來打拚。對於他對台灣音樂及文化的貢獻，我們也要向他說聲謝謝，我們會持續讓台灣本土的音樂跟文化，能夠持續下去。」

(中時 )