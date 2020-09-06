政治人物年輕時照片常常令人驚艷，近日有網友PO出一張盧秀燕年輕時當女記者時期的照片，沒想到引起網友一陣騷動，狂讚太漂亮，還有人說好有北韓感。
一名網友在《Dcard》以「有人猜得出她是誰嗎」為題PO照表示，這名女記者也太漂亮了吧，並說其實她是我們熟悉的一位政治人物，直呼：「實在是太有趣了」。
照片中盧秀燕留著微卷短髮、濃眉大眼，她當時正對著鏡頭連線報導，雖然個頭嬌小，但穿起正裝仍清秀可人。照片曝光後引起網友熱議，紛紛回應「年輕的時候真的算漂亮」、「真的很美耶」、「算清秀可愛的娃娃臉」；還有網友留言「北韓美女」、「好有北韓之感」、「我還以為在平壤欸」。
盧秀燕畢業於國立政治大學地政系、私立淡江大學國際事務與戰略研究所，在老三台時期，盧秀燕曾在華視以「假愛心真歛財系列報導」榮獲金鐘獎，後來又擔任晚間新聞的氣象主播。
(中時新聞網)
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