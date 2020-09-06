(13:17更新)效力歐力士隊的投手張奕今日生涯首度先發對戰樂天金鷲，不過首局就遇到亂流，壘上有人時先發生暴投，接著捕手發生牽制失誤而失分，單局僅被敲3安就失掉3分，耗了35球才結束，3局上半歐力士打線難得爆發，隊友相挺單局攻10人次、灌進6分逆轉，3上結束6比3領先。

樂天金鷲派出本季還沒拿過勝投的福井優也先發，雖然歐力士都有辦法敲安上壘，但還是沒辦法得分給予張奕支援。

首局張奕先讓首名打者三振出局後，被敲安、保送，結果因為暴投讓對手攻佔二、三壘，捕手此時要牽制三壘，結果發生大暴傳，樂天輕鬆攻下首分，接著島內宏明敲安再添1分，結果再投保送，為單局第2次，樂天新秀黒川史陽此時對張奕敲出生涯首安，張奕再失1分，總計張奕此局耗掉35球，被敲3安就失3分。

張奕首局遇亂流不怕，隊友在3局上半給予火力支援，T-岡田敲安後，洋聯打擊王吉田正尚敲出中外野方向的2分炮，接著二、三壘有人的情況下，杉本裕太郎敲出中間方向深遠清壘安打，一棒攻下2分逆轉，也把對方先發福井優也打退場，接手的近藤弘樹也無法解決歐力士打者，此局歐力士打了10人次，靠5支安打一舉攻下6分逆轉，3上結束6比3領先。

(中時 )