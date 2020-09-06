34歲的楊先生，在工作忙碌之餘，抽空為自己安排了北投健康管理醫院健康假期。沒想到沒有癌症家族史的他，竟意外發現罹患大腸癌，他直呼「真的太幸運了！」幸運地透過健檢提早發現病灶，也因發現得早，才能徹底根治，遠離大腸癌死亡風險。

北投健康管理醫院黃洸偉主任表示，楊先生在無痛大腸鏡檢查中，發現大腸內有1個2公分的腺瘤型瘜肉，在檢查同時也一併進行瘜肉切除，病理檢查報告確診為0期大腸癌，其癌細胞僅在黏膜層尚未擴散到其他部位，切除後的治癒率幾乎是100%，且不需要追加化學治療，後續楊先生也聽從醫師建議定期追蹤，有了這次經驗更體會到健康檢查的重要性。

案例本身並沒有糖尿病、無家族病史、也沒有酗酒習慣，讓人驚訝的是年齡才34歲與一般常見的大腸癌好發於50歲以上，顯然年輕化許多。楊先生說自己有15年抽菸史以及平日愛吃燒烤的不健康習慣，一般認定抽菸致病往往與肺相關，但其實菸對全身器官都會造成傷害，抽菸的人罹患大腸癌的平均年齡也比一般人提早2年。黃洸偉主任提醒民眾，不要覺得自己還年輕，就忽略了罹癌風險，不良的生活習慣也會導致大腸癌及其他疾病提早找上門。大腸癌已連續11年蟬聯我國癌症好發之冠，目前醫學上發現主要危險因子如下：

1.年紀：50歲以上，男性發生率大於女性。

2.家族病史：大腸癌、直腸癌家族病史。

3.飲食習慣：長期偏愛吃高熱量及燒烤、油炸食物、紅肉吃太多。

4.生活習慣：抽菸、喝酒、久坐、少運動、體重過重。

5.體質：糖尿病、糖尿病、代謝症候群、發炎性腸道疾病的病患。

黃洸偉提醒，近年來台灣大腸癌罹患年齡逐漸有年輕化趨勢，在眾多影響大腸癌病患存活的因素當中，最重要的就是診斷時的期別，越早發現治癒機率越高。目前最好的篩檢方式是做腸胃鏡檢查，無痛舒眠腸胃鏡已是健檢趨勢，能在睡眠中完整觀察胃部及全大腸，且檢查中發現息肉也可順便切除。想要預防大腸癌，除了調整生活型態及飲食習慣，更重要的是定期檢查，早期發現早期治療。

(中時新聞網)