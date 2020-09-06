近日武漢合眾易寶科技公司股權變更引起廣泛關注，因為細查之下可發現接手公司背後的實際控制人是字節跳動創始人張一鳴。據券商中國報導，儘管張一鳴掌控的其他公司對拿下支付牌照，不絕對意味字節跳動直接掌控支付牌照，但字節跳動方面對此回應透露出更多「默認」的味道。

9月3日字節跳動對外表示，確認獲取合眾支付支付牌照，並表示此舉將有利提升用戶體驗，與其他支付方式更好服務旗下產品的使用者。但該牌照將用於公司旗下具體哪些業務，字節跳動並未詳細說明。

蘇寧金融研究院高級研究員黃大智表示，第三方廠商支付是一切商業行為的起點和終點，對於互聯網巨頭而言，謀求一張支付牌照，對其業務合規性及未來經營都有很強的促進作用。以字節跳動為例，抖音電商是目前一個很重要的業務生態。

透過合眾易寶官網顯示，該公司成立於2012年，註冊資本金1.5億元人民幣。2014年獲得由人行頒發的《支付業務許可證》，也是湖北省首家持牌互聯網支付企業。目前主要產品包括收款類、結算類和行業化解決方案，應用場景包括B2C線上商城、B2B電子商務、數位娛樂、保險行業、互聯網金融、航空旅遊等。

(旺報 )