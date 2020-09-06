ETtoday新聞雲提供

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蔣萬安(趙婉淳攝)

震撼彈！蔣萬安將參選下屆台北市長？蔣：一直與市黨部保持溝通

2022年台北市長選舉各政黨已著手佈局，根據ETtoday新聞雲民調顯示，若2022台北市長由蔣萬安與陳時中兩人藍綠對決，則蔣萬安小勝，但若民眾黨派出黃珊珊，時力黃國昌也加入戰局，蔣萬安與陳時中將陷入膠著戰。

高雄市長補選在上個月15號剛落幕，民眾已經開始在關心2022年的縣市首長選舉，特別是首都台北市，國民黨傳出藍委蔣萬安有意參選台北市長，各陣營的人有人主動表態參選，也有人不斷被點名。

ETtoday在9月1日至2日針對18歲以上的台北市民進行2022台北市長人選調查。調查結果顯示，藍營中，台北市民最支持蔣萬安；綠營中，台北市民最支持陳時中。若拿藍營的羅智強與蔣萬安相比，台北市民支持蔣萬安的有42.5％，羅智強支持度為12.5％，表示「都不支持」以及不表態的民眾，也有45％。

民進黨內傳出多位人選，民調結果顯示，在綠營的陳時中以及林右昌當中，陳時中的支持度為38.3％，林右昌的支持度為13.2％，表示「都不支持」以及不表態的民眾，也有48.5％。

若2022台北市長由蔣萬安與陳時中兩人藍綠對決，蔣萬安以43.7％的支持度勝過陳時中的支持度39.1％，兩人差距4.6個百分點。

然而若是黃珊珊代表台灣民眾黨以及時代力量的黃國昌加入戰局，蔣萬安的支持度將從43.7％下滑至37.4％，減少6.3％；陳時中的支持度則由39.1％下滑至35.1，減少4％，蔣萬安與陳時中的支持度差距拉近至2.3％，在誤差範圍之內，兩人的選戰陷入膠著。

如果2022台北市長是由蔣萬安與林右昌兩人藍綠對決，則蔣萬安以51.2％的支持度勝過林右昌的支持度25.9％，兩人差距25.3個百分點。若是黃珊珊以及黃國昌加入戰局，則蔣萬安仍以40.4％的支持度勝過林右昌的支持度21.8％，兩人差距18.6個百分點。

若2022台北市長由羅智強與陳時中兩人藍綠對決，陳時中以48.3％的支持度勝過羅智強的支持度28.5％，兩人差距19.8個百分點。若是黃珊珊以及黃國昌加入戰局，陳時中仍以39.3％的支持度勝過羅智強的支持度23.8％，兩人差距15.5個百分點。

若2022台北市長由羅智強與林右昌兩人藍綠對決，林右昌支持度29.2％，羅智強支持度31.5％，兩人支持度差距為2.3％，在誤差範圍內，兩人選戰陷入膠著。若是黃珊珊以及黃國昌加入戰局，林右昌支持度23.8％，羅智強支持度25.4％，兩人支持度差距為1.6％，一樣也在誤差範圍內，兩人選戰陷入膠著。

該調查回收有效樣本數為1450份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.57％。

(中時 )