國民黨青年團以行動劇表達反對瘦肉精美豬立場。（趙婉淳攝）

國民黨第20屆第4次全代會6日在國父紀念館舉行，會前，出席的嘉義市長黃敏惠等縣市首長紛紛簽名支持「捍衛台灣豬，瘦肉精零檢出，啟動公投連署亅活動。(劉宗龍攝)

為強力表達反對瘦肉精美豬進口，國民黨主席江啟臣今天中午集結執政縣市首長、立委等人，共同啟動食安公投連署，高呼「保民主、護台灣；拒絕瘦肉精、力挺台灣豬」口號，江也預告9月12日全台走透透遍地開花，呼籲明年8月28日人民用公投票拿回權力，「人民做主，自己的健康自己顧」。

江啟臣利用全代會中午休息空檔，正式宣布啟動反瘦肉精美豬食安公投，包含新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等13位藍營執政首長都已完成簽署。江也預告，9月12日將全台走透透，遍地開花發起連署活動。

記者會一開始由青年團以唐三藏取經路上，巧遇瘦肉精妖怪，豬八戒被打敗的行動劇，表達反對瘦肉精美豬輸台的立場。江啟臣痛批，蔡政府在缺乏和地方政府溝通、不顧產業發展與人民健康，開放全豬進口，至今不同部位的瘦肉精容許殘留標準，以及對人體的傷害、產業衝擊以及加工製品的評估報告，都未看到，國民黨「拒絕吞下去」。

對於蔡英文今年8月28日宣布明年起開放瘦肉精美豬進口，江啟臣表示，不知蔡英文是有意還是無意，當天剛好也是民進黨修法後的法定公投投票日，如今上街頭不見得有用，呼籲民眾站出來，拿回人民權利，由人民做主，自己的健康自己顧。

養豬大縣雲林縣長張麗善表示，彰化縣有156萬頭豬，佔全國四成，痛批民進黨昨是今非、換位置換腦袋，為了守護台灣最後一塊淨土，堅守瘦肉精零檢出，維護民眾吃一碗滷肉飯的權益。嘉義市長黃敏惠也說，站在這裡不分藍綠，堅決表達反對立場，捍衛國人健康，食安絕不容許打折，呼籲全民都要站出來。

國民黨全代會6日召開，中午在黨主席江啟臣（前排左三）帶領下召開「捍衛台灣豬，瘦肉精零檢出，啟動公投連署」記者會，與黨籍縣市首長、立委、正副議長等共同呼籲全民連署捍衛食安公投。（王英豪攝）

國民黨全代會6日召開，中午在黨主席江啟臣（前排左三）帶領下召開「捍衛台灣豬，瘦肉精零檢出，啟動公投連署」記者會，與黨籍縣市首長、立委、正副議長等共同呼籲全民連署捍衛食安公投。（王英豪攝）

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