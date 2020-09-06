苗栗1名劉姓男子5日在台6線見1輛停在工地旁的小貨車鑰匙未拔，竟起意將貨車開走，並往大湖鄉方向行駛，警方獲報尾隨圍捕，劉男逃亡在台3線過彎處，不慎失控直撞山壁，且劉男酒測值為0.71，6日警方將劉男依公共危險及竊盜罪嫌送辦。

大湖警察分局汶水派出所5日中午，接獲民眾報案車輛失竊，警方立即派員前往攔查，在獅潭鄉竹木村汶水橋南端，發現失竊小貨車，並尾隨在後，通報勤務指揮中心派員支援。

劉男偷車酒駕，遭警方圍捕。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

警方調查，年近6旬劉姓男子在公館與友人飲酒後，在台6線出磺坑路段，見停放在路邊的工地小貨車鑰匙未拔，便偷車代步，並往大湖鄉逃竄。劉男在逃亡路上，行經台3線125公里處過彎不慎自撞路旁山壁，車輛右側車輪卡在邊溝，警方隨即上前逮捕，並測得酒測值為0.71，將劉男帶回偵辦。

劉男偷車酒駕，遭警方圍捕。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

6日警方將劉男依照竊盜、公共危險罪嫌移送苗栗地檢署，檢方裁定限制住居。警方呼籲，停放汽機車應慎選光源明亮或有裝設監視器地點，避免停放在偏僻角落或黑暗處，同時應確定上鎖與鑰匙取下才離開，貴重物品勿放置於車內。

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(中時 )