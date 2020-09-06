衛福部昨天公布美豬各部位萊克多巴胺最大殘留容許值，媒體今（6日）詢問新北市長侯友宜是否遵循中央的標準？侯友宜表示，新北市的標準當時沿用的是中央的標準，就是零檢出，中央既然修訂相對的罰則，我們再怎麼訂，中央的母法已經在上位，我們只有一個態度，就是全力以赴做好嚴格把關。

侯友宜話鋒一轉說，但是，說實在話啦，既然政府決定要進來，就要承擔所有健康風險的疑慮，不可能沒有健康風險的疑慮，最好是零檢出，既然擋不住，堅持要讓它進來，就大家一起來面對承擔這些健康風險，所以陳時中也說「很無奈」（應是「很痛苦」），政府既然讓它進來了，地方政府和中央更要用嚴格把關的態度來做好。

媒體追問新北市有沒有可能在自治條例訂出零檢出的罰則？侯友宜表示，新北市自治條例訂零檢出，但母法在上位，和自治條例之間如有干戈，法律上要如何解釋？中央、地方一定會把這部分釐清，新北市的地方自治條例，目前還在議會審查當中，他尊重議會的決定，不過，對市民健康的守護，絕對要做好萬全的準備，這才是執政的態度。

(中時 )