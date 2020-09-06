韋禮安將於台北流行音樂中心舉辦「而立之後」演唱會，12月19日門票上周日開賣4分鐘秒殺，粉絲一片哀嚎搶不到，加上黃牛立刻抬價販售，韋禮安和主辦單位火速宣布12月20日加開一場，門票今中午開賣，沒想到售罄速度更驚人，4300張票2分鐘內秒殺完售！票房再傳捷報，韋禮安第一時間直言：「我真的嚇傻了，兩分鐘…太扯了吧…我真的腦袋空白，現在語無倫次！」他整理好亢奮心情後，滿心感謝說：「真的謝謝，謝謝大家可以讓我回來做我最熱愛的工作！」承諾一定要好好唱歌給大家聽。

韋禮安昨在社群網站上提醒粉絲今日購票，並放上帥氣宣傳照，但標註為蘇打綠的吉他手家凱（魚丁糸吉他手豕豆），原來該張照片被許多粉絲說他撞臉家凱，連家凱都親自回應說：「請勿盜用照片」，逗得粉絲大樂，直說：「韋禮安最近撞臉太多人了吧。」擔心搶不到加場演唱會的門票，許多粉絲留言表示「不要再宣傳了」、「會搶不到的，不要提醒大家」、「票已經很難搶了」，果真今中午再傳秒殺捷報、一票難求，雖仍出現不少粉絲哀嚎「沒搶到」，但因場地檔期、暫無加場空間，而韋禮安也掛保證，兩場演唱會一定會有最棒的演出及驚喜，期許明年再度站上小巨蛋。

韋禮安12月19日起連二天在北流舉辦演唱會。（The Orchard提供）

(中時 )