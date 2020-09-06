張菲、費玉清的大姊恆述法師(藝名費貞綾)在3月爆出欠下3千多萬鉅額高利貸，事隔半年後，恆述法師日前原在臉書透露要在昨5日直播說真相，未料她時間到了沒現身，不過恆述法師早則再PO文，表示將在明天早上10點直播一次說清楚。
恆述法師遭女信徒騙走8千萬，還欠下3千萬鉅額高利貸，恆述法師當時還向債主喊話，希望對方高抬貴手，不要騷擾她的家人，並表示她一定會回來面對，而恆述法師稍早則在臉書發文，指出將在明天早上10點直播「我『恆述法師』這半年來，飽受欠債潛逃之説的困擾...如今峰迴路轉、奇妙的因緣，得以平安順利歸來，罣礙不再」。
其實，恆述法師原本要在昨天開直播，但她時間到了卻沒現身，恆述法師這回則再改時間，根據《三立新聞網》報導，恆述法師透過資深媒體人粘嫦鈺發聲明，並表示她將揭密「神豪鐵粉匯百萬美金，力挺法師東山再起！」恆述法師的債務似乎已有粉絲為她還清。
而外界都知道，恆述法師有2個演藝圈大哥級的弟弟張菲和費玉清，不過兄弟倆多年來已為姐姐還了不少債務，這回姐姐又欠下巨額債務，讓他們鐵心切割，決定不再幫忙還錢，希望姐姐能為自己的人生負責。
(中時新聞網)
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