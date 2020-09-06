“Fastball command” is the cliché a successful pitcher will cite for his exploits, but Max Fried can truly attest.



“Anyone will tell you, it’s the most important thing ... It’s going to set up all your pitches and allow your offspeed to work."



Watch how he sets up righties: pic.twitter.com/SIlMWp9nAN — Daniel Kramer (@DKramer_) September 4, 2020

小熊日籍投手達比修有今年有機會成為史上首位獲得賽揚獎的亞洲球員，偏偏國聯今年又殺出一位強敵。勇士王牌左投佛萊德(Max Fried)以6勝0敗、1.98自責分率成為竄起的黑馬。佛萊德的勝利貢獻值(WAR)高達2.7，位居聯盟第2，稍強於達比修。

這個情況好比藍鳥投手柳賢振，柳胖去年14勝5敗、自責分率2.32(國聯第一)，成為史上首位在賽揚獎票選拿到第一名選票的亞洲投手(30張拿到1張)。可惜柳胖最後仍敗給只有11勝8敗的大都會投手狄葛朗(Jacob deGrom)。

大聯盟官網分析，相較於達比修千變萬化的10種球路、狄葛朗93英里的無敵滑球，或是「小賈斯汀」比柏(Shane Bieber)的三振神功，佛萊德則是一位「內角球狂人」。

經過季外苦練之後，佛萊德以四縫線速球攻擊右打者內角的頻率高達46%，由於控球精準有高機率成為好球，讓焦慮的打者最後墮入他設定好的變化球陷阱。因此今年的打者很難把佛萊德的球打個正著，事實上他本季還沒有被敲出任何全壘打。

6日對戰國民的比賽，佛萊德的絕招有點失靈，他首局頻繁攻擊右打者內角，結果是觸身球與連續保送，5局失3分無關勝敗，但沒有被敲長打。

(中時新聞網)