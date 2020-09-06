國民黨立委蔣萬安表態參選下屆台北市長，將牽動民進黨在台北市的選戰布局。對於2022台北市長選情，民進黨立委高嘉瑜表示，民進黨人才濟濟，一定會派出最強人選，和中央合作帶領台北市大步向前走。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，國民黨基層對蔣萬安期許很高，都希望蔣能投身選戰，因此她親自向蔣詢問參選意願，得到蔣肯定參選2022台北市長的答案。蔣萬安若確定參選，無疑為國民黨在2022的縣市長選戰注入最強的強心針。

不過，蔣萬安今出席國民黨第20屆第4次全代會，面對在場媒體的詢問，蔣依舊不鬆口是否參選，僅表示會做好立委的工作，下會期要處理美豬美牛、修憲，以及勞保年金改革等議題，一定會堅持捍衛人民的權益。

蔣萬安若真的參選，到時和新北市長侯友宜兩人聯手，定會帶起國民黨縣市首長選情，也對民進黨構成一定程度威脅。

其次，民進黨在台北市長的人選上，雖然遭外界點名的很多，如內政部長徐國勇、立委吳思瑤和何志偉、基隆市長林右昌、前文化部長鄭麗君和衛福部長陳時中都是被媒體報導過可能人選。其中，陳時中更被點名是最強人選，但前藍委蔡正元認為，擁有高支持的陳時中似乎光環退得很快，而台北市民對於鄭麗君的認識又很少，這也是民進黨也在傷腦筋的地方。

對於民進黨在台北市的布局，高嘉瑜接受本報記者採訪時表示，民進黨人才濟濟，執政縣市首長執政績效就是最佳宣傳， 很多地方建設也要靠中央支持，一定會派出最強人選，中央地方合作讓北市大步向前。

(中時新聞網)