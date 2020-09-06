青澀的學生時代不少人都有聯誼的經驗，而當中最刺激的莫過於「抽鑰匙」了。女生從鑰匙堆中抽鑰匙，可說是緊張感破表，因為這表示這一整天的活動，兩人都必須在一起行動。但不知是否是時間的改變，現在抽鑰匙可能已成過去式，有一名網友在臉書社團分享自己聽到的案例，讓她嚇到吃手手。

原PO於《爆怨公社》提到和好友一起從工作聊到感情觀，對方提到「你以為現在聯誼都抽鑰匙嗎？現在都馬抽房間鑰匙」。原PO一聽直接反應「這麼屌」？對方接著說，「若是抽完看到對方覺得很糟，也可以裝醉就說走錯了」，讓驚呼是我太落伍了嗎？

原PO分享自己聽到的聯誼最新玩法，改為抽房間鑰匙，她感到非常驚訝。（圖／翻攝自爆怨公社）

文一出後，滿多網友分享自己爆笑聯誼經驗，「第一次抽鑰匙聯誼，我的鑰匙圈太好認結果沒人抽到我，因為最後抽的那一個說要去上廁所，她捏捏的！上了30幾年到現在還沒回來」、「老實說30幾年來我一直在思考反省: 到底是我長的醜還是我老媽喔兜敗前面裝的買菜藍害了我。」

但也有不少人表示「現在這麼猛嗎？我是不是年紀太大跟不上時代了？」、「想當初我參加過抽鑰匙聯誼，可能是現在的人比較肯花錢，抽房間鑰匙可比機車鑰匙還值錢呢」！

(中時新聞網)