國民黨祕書長李乾龍上午在黨務報告，說明國民黨兩岸論述「堅決反對台灣獨立與中共的一個兩制」，主張「兩岸交往與台美合作同步並行」，以維護台海和平。他強調，國民黨不怕窮、不怕苦、不怕輸，怕的是勾心鬥角、爭權奪利、私心自用，如果黨內再不團結，國民黨將永無翻身的機會。

李乾龍說，自江啟臣接任黨主席，改革腳步就已開始，且不會停止。國民黨雖然面臨民進黨政府濫用行政、司法的一切手段進行打壓，但國民黨即便一無所有，也不缺少從頭再來的勇氣。所謂「莫道桑榆晚為霞尚滿天」，「不怕路長只怕志短」，改革委員會已提出改革初步建議報告。

他指出，在兩岸論述上，國民黨「堅決反對台灣獨立與中共的一個兩制」，堅定捍衛中華民國主權國家地位；主張「兩岸交往與台美合作同步並行」，以維護台海和平；儘早完成「兩岸協議監督條例」立法，以推動兩岸經濟合作架構協議（ECFA）下的服務貿易協議與貨物貿易協議；及呼籲兩岸官方保障民間交往，避免干擾兩岸正常交流。

李乾龍說，黨改革現階段已經完成的若干具體工作成果，包括做到「服務數位化」目標，9月正式推出了數位黨部APP，提供黨員創新的數位化服務，包括有入黨、繳黨費、數位黨證、即時民調等功能，以後可以用更快速的方式服務黨員。此外，成立中央黨籍管理小組，入黨手續改由中央統一處理，未來入黨或恢復黨籍只要7個工作天就可完成所有程序，大幅減低地方黨部負擔、縮短入黨流程，有效進行黨籍管理工作。

他說，面對民進黨政府的蠻橫霸道，國民黨堅持理性問政，但絕不卑躬屈膝，堅定的深化監督政府力道，為民發聲，絕不允許民進黨政府繼續毀憲亂政。雖然大法官日前宣告黨產條例合憲，將使國民黨後續面對黨產議題更顯被動及弱勢，但仍要再次對外重申「護憲、護法、不護產」的黨產處理原則及「黨產捐作公益」的主張。

李乾龍強調，「人心齊泰山移」，國民黨不怕窮、不怕苦、不怕輸，怕的是勾心鬥角、爭權奪利、私心自用，如果黨內再不團結，國民黨將永無翻身的機會。但所謂「沉船側畔千帆過，病樹前頭萬木春」，只要團結一致、齊心協力，必能東山再起，再創未來。

(中時 )