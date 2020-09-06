2020國際青年防救災研習營吸引來自歐洲、亞洲、美洲、非洲共21國、在台灣各地就讀相關科系、或對防救災有興趣的82位學員參與，認識到慈濟的救災工作外，並學習災害認識、資訊取得、災後援助行動技能，希望回到家鄉能發揮所學。

來自21國82名青年學員團結合作，完成任務。（慈濟基金會提供／何冠嫻苗栗傳真）

2020國際青年防救災研習營9月初在慈濟苗栗園區舉行，來自南非的何嫣達分配到「餐食水暖組」負責用汽化爐就地取材煮水，以及切菜。何嫣達表示，雖然過去知道一些防救災資訊，但營隊課程的專業講師分享，能幫助自己融會貫通並希望畢業後回到南非可以發揮所學。

來自21國82名青年學員團結合作，完成任務。（慈濟基金會提供／何冠嫻苗栗傳真）

來自貝里斯的黛咪則指出，貝里斯經常有颶風、水災、土石流等災害，因此希望在研習中學習防救災，且平時都有在做老幼關懷的志工服務，在活動裡感覺到每個人都很好、很溫暖，未來期待能有機會繼續當志工。

2020國際青年防救災研習營在慈濟苗栗園區舉行，來自21國82名青年學員團結合作，完成任務。（慈濟基金會提供／何冠嫻苗栗傳真）

慈濟慈善事業基金會災防組組長呂學正說明，營隊學生有超過6成為博碩士班學生，因此他們面對問題的分析、整合的能力相對較強，透過課程設計，在對災害的認識、取得資訊、災後援助行動的整套規畫較為完整，許多學員更表示期待未來能將這些所學習到的慈悲科技帶回國家，幫助當地人。

(中時 )