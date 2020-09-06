第25屆台北國道馬拉松今天登場，傅淑萍克服傷病順利拿下臺北國道馬拉松全馬女子組3連霸。（中華民國路跑協會提供）

第25屆台北國道馬拉松今天上午鳴槍起跑，女子長跑好手創下佳績，傅淑萍在全程馬拉松女子組以2小時53分55秒締造賽史史無前例的3連霸，半程馬拉松女子組冠軍李佳玟則創下個人新高的1小時24分25秒紀錄，雙雙展現突破自我的氣魄。

本屆台北國道馬拉松因為新冠肺炎疫情，從原訂3月8日舉辦，延到今天才登場，傅淑萍兩周前才參加一場女子馬拉松，接著主要就是陪學生訓練，並沒有時間準備台北國道馬拉松，甚至是昨晚想起來要挑戰3連霸，才臨時決定參加，藉由身體力行對運動的堅持，成為讓學生知道不輕言放棄的好榜樣。

去年屈居亞軍、今年晉升成冠軍的李佳玟則說，疫情關係少了很多國外選手的競爭，加上自己今天狀況不錯，能夠突破個人最佳成績真的很高興。

其他組別成績，全程馬拉松男子組冠軍由張景敦帶走，他表示年初跑完渣打馬就全球封關了，停賽期間只能利用跑步機訓練，上個月500公里的跑量有330公里是在跑步機上完成，不過他今天還是克服高架道路的強風、坡度以及後半段出現的艷陽，順利贏得冠軍。

台北國道馬拉松是在新冠肺炎疫情期間，國際馬拉松暨路跑總會（AIMS）認證的亞洲首場馬拉松賽事，為了落實防疫措施，主辦單位中華民國路跑協會特別安排出入口體溫檢測，並以滅菌噴劑為各項設備消毒，補給站的補給品也以杯裝方式提供，創造安全無虞的空間讓跑者們放膽挑戰個人最佳成績。

這項賽事除了讓跑友可以檢視平時訓練成果，也連續3年和陽光基金會合作推動臉部平權運動，超過百名陽光基金會選手及其他數千名跑者在國道上熱血奔跑，復健中的陽光傷友並組加油團，以恐龍裝、爆炸頭等趣味造型站上國道為所有跑者加油，鼓勵以永不放棄的運動家精神超越自我、並尊重每張不同的臉。

(中時 )