台中驚傳擄人凌虐命案！4日晚間兩名廖姓男子(29、28歲)前往金錢豹尋歡，中途遭1名黃姓主嫌及同夥押走，載到南投水里山區林姓屋主民宅毒打，其中一人遭活活打死，被棄置山區一處民宅內；另一人則是被打斷手腳、4肢骨頭全斷，丟包到台中榮總醫院，事後涉案凶嫌主動向警方投案，詳細案情有待警方進一步釐清。
集集警分局表示，黃姓主嫌以最近生活過得不好為由，與林姓屋主借住民宅，林姓屋主不疑有他，日前兩人相約在水里，林姓屋主將民宅鑰匙給黃嫌，黃嫌知道民宅位處偏僻，在4日得知兩名廖姓男子在金錢豹，即前往台中押人到回水里民宅內毒打，1人遭活活打死，另一人重傷。
據了解，黃姓嫌犯與兩名被害人有50萬元的金錢糾紛，事後主動投案。警方懷疑案情不單純，推測可能是黑吃黑教訓事件，目前已在南投、台中兩地緝獲涉案相關人，正在進一步調查釐清案情。
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(中時新聞網)
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