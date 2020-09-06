新竹市政府為讓孔廟廣場與全新的新竹公園美景相契合，特別斥資近2000萬整修，打造寬闊平整廣場，即將開放的孔廟廣場除了強化友善步行環境，並融入設計美學，包括有月亮夜燈增添浪漫氛圍，水溝蓋甚至藏有孔廟圖像與論語語錄，處處有驚喜。

市府指出，孔廟廣場改善工程進度已超過9成，正如火如荼進入最後階段，預計將於9月下旬重新開放，市長林智堅表示，孔廟廣場是10月設計展亮點展區之一，將展出「世界最美教科書」，歡迎民眾屆時體驗全新的孔廟廣場。

即將開放的孔廟廣場融入設計美學，水溝蓋甚至藏有論語語錄，處處有驚喜。（市府提供／陳育賢新竹傳真）

他指出，新竹市孔廟是超過60年的歷史建築，孔廟廣場因為鄰近新竹公園與體育館，每到假日吸引親子聚集，可惜廣場年久失修，鋪面不整有運動風險，此次改造除了打造寬闊平整廣場、改善排水，增加兩側綠蔭，更融入設計美學，增添浪漫氛圍，成為約會、運動散步好去處。

即將開放的孔廟廣場融入設計美學，水溝蓋甚至藏有孔廟圖像，處處有驚喜。（陳育賢攝）

林智堅說，孔廟廣場是舉辦大型活動、凝聚市民向心力的空間，改造過程特別要求延續大型硬鋪面場地，並新設花崗石地面，以承載舞台重壓，他也強調，考慮無障礙機能及人行休憩環境，特別將原有的高低差路面順平，要讓娃娃車或輪椅方便移動。

整修完成的孔廟廣場融入設計美學，包括有月亮夜燈增添浪漫氛圍。（市府提供／陳育賢新竹傳真）

市府城銷處表示，此次整修還特別加設月亮夜燈照明，晚間點燈時就像25顆月亮同時照亮整個廣場。另，水溝蓋也有巧思，上鐵蓋上更暗藏論語文句，有包括見賢思齊、欲速則不達等經典語錄，都以小篆體融入排水溝蓋設計，爸媽可以帶著孩子一起識別閱讀，享玩破解密碼般的趣味感。

市府表示，孔廟廣場也是2020台灣設計展的重點場館，「世界最美的教科書展」10月1日將於孔廟廣場展出，由策展人AGUA與策展團隊都市酵母規畫，市府歡迎民眾不只是周末來孔廟廣場放鬆運動，更要一同參與2020台灣設計展。

(中時 )