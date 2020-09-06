黃金價格在疫情期間一舉逾越2,000美元/盎司，即使回軟後也沒再度站上1950美元/盎司，仍帶給滿手現金的投資人無限想像空間，瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，6月以來國際金價加速上行，同步帶動基本金屬的國際價格上揚，自6月末以來已經廣泛看好，目前最新調高了大部份基本金屬未來幾季的目標價格，如未來3至6個月，基本金屬價格有望進一步上升5％至8％，而全球經濟明年穩步回升有望進一步刺激金屬需求。

市場上交易占比高的基本金屬，有銅、鋁、鉛、鋅及鎳，主要為工業材料，中國製造業是基本金屬的大客戶，不像黃金還會有零售金飾、央行儲備等的其他需求。瑞銀財富管理投資總監辦公室分析，去年因中國經濟結構性增長放慢，加上中美關係緊張的憂慮，導致工業用金屬價格此前踟躕不前，而最早走過疫情的中國大陸，經濟正在復甦當中，大宗商品相關行業尤其受益，刺激金屬需求迅速反彈。

瑞銀團隊指出，除了需求因素，美國聯準會新的政策框架顯示，能接受較高的通脹風險，政策上提振經濟的意向也十分明白，這些條件均利於基本金屬等週期性及實物資產。

(工商 )