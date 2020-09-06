1隻保育類綠蠵龜昨（5）日下午擱淺小金門中墩海岸，金門岸巡隊接獲民眾通報，緊急派員澆水保溼，並通報縣水產試驗所安置檢查，若健康良好將放流重返大海。

金門海域今年已發現15起保育類鯨豚死亡個案，此次發現活體海龜，讓保育人士感到振奮。當地海域在2018年也曾相繼發現4隻擱淺、迷途和受傷海龜，後來也都在評估健康情況穩定後，陸續放流回歸大海。

岸巡幹員以濕布覆蓋海龜，並持續灑水保溼。（金門岸巡隊提供）

岸巡第3機動巡邏站在昨天下午17時13分，接獲海巡署第12巡防區指揮部轉知民眾通報在小金門中墩岸際沙灘（陸軍L26據點）發現1隻迷路的活體海龜，隨即派員趕至以濕布覆蓋，並持續灑水保溼。

縣水試所連夜將海龜攜回金門本島，接受進一步檢查和觀察。（金門岸巡隊提供）

縣水試所接獲通報，也火速派員跨海協助處理，丈量海龜體長約80公分、寬約55公分，研判是綠蠵龜，已屬成體公龜，初步檢視並無外傷，已帶回安置和進一步檢查。

縣府指出，根據文獻和研究顯示，海龜需要很長的生長時間，最少20年才能達到性成熟，且海龜常因誤食海洋廢棄物，例如將海中漂流的塑膠袋當作主食水母吞食，最後導致死亡，加上漁業捕撈和棲地遭到破壞，數量已大量的減少，目前是全球性的保育類海洋野生動物。

(中時 )