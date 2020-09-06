新竹市長者免費健康檢查服務將開跑，即日起至11日開放電話預約，限量8200個名額，今年新增早期失智症篩檢等8大項目，家中有長輩的市民可盡快撥打各醫療院所電話預約。

市長林智堅表示，為感謝長輩過去對這個城市的付出與打拚，每年重陽節前夕，市府除致贈重陽敬老禮金，更辦理老人免費健康檢查，今年新增失智症早期篩檢等8大項目，與10家醫療院所合作，讓長輩透過健康檢查掌握身體狀況，寶貝自己的健康。

林智堅說，截至今年7月底，新竹市65歲以上長輩有5萬7897名，占全市人口12.86％，新竹市能有現在的發展，都是長輩年少時共同打拚的結果，為提供長者更好的照顧，他上任後積極推動各項老人福利工作，包括每年重陽節前夕，市府除致贈重陽敬老禮金表達對長輩的尊崇，也舉辦鑽石婚活動，表揚結縭60年的佳偶，並透過長青運動會讓長輩有機會走到戶外。

此外，市府每年都會提供老人免費健檢服務，凡設籍於新竹市，年滿65歲以上長者（1955年12月31日前出生者）即可參加，即日起至9月11日，可撥打與市府合作的10家醫療院所電話預約。

特約醫院包含台大新竹分院、國軍新竹醫院、南門醫院、新中興醫院、新生醫院、和平醫院、新竹國泰醫院、馬偕新竹分院、安慎診所及億安診所。

社會處也提醒，因各醫療院所名額不一，若長輩有偏好的醫療院所務必盡快打電話預約，健檢日期從9月14日到10月31日，要攜帶身分證、印章及健保卡，項目有糞便潛血檢查、胸部X光攝影、心電圖、甲狀腺刺激素免疫分析TSH（EIA/LIA）、肝癌篩檢（AFP胎兒蛋白檢驗）、尿酸檢查、量腰圍及失智症早期篩檢等8大項。查詢電話可撥1999或社會處專線03-5352653洽詢。

(中時 )