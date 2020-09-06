苗栗縣政府爭取客家委員會補助，辦理「苗栗陶品牌打造計畫」，邀集縣內跨世代的老將新秀陶藝家，9月起在苗栗陶瓷博物館展現苗栗陶藝的多元面貌，並以「藝術」為展覽核心理念，傳遞陶藝的溫度。

苗栗陶品牌打造計畫第3場陶藝文物特展「綻放-藝術陶世界」，即日起至10月31日止在苗栗陶瓷博物館展出，策展人楊宜娟出身陶藝世家，擅長將作品故事完整包裝，近年來更與學校合作進行扎根教育，透過教學進行陶藝傳承。

「綻放-藝術陶世界」展覽邀請縣內不同世代和傳承重任的老將新秀，透過作品說故事，讓陶不只是生活中的器皿，更是裝載理念與情感的容器，既是生命的體現，也是心靈的傳達，期許社會大眾從不同的角度和層面，感受陶藝的溫度。

縣府文化觀光局長林彥甫表示，展出作品集結縣內優秀陶藝家官貞良、黃敏城、湯潤清、楊宜娟、賴羿廷、羅志峰等6人共29件作品，每件藝術品皆結合陶瓷、木材、金屬、纖維等多媒材運用，為作品增添了許多小巧思。

林彥甫說明，苗栗陶扮演著在地文化扎根傳承的角色，將生活美學及跨域思維融合地方創生，啟發並反思創作的歷程，一步步探索並積累豐沛的能量，在每個人的心中埋下美的種子，進而綻放滿山滿城的璀璨夢想，期許讓藝術走入生活，再現陶鄉風華。

(中時 )