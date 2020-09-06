國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，經她詢問，同黨立委蔣萬安肯定表示，他會參選2022台北市長選舉，不過蔣今(6)日接受訪問時並未鬆口。消息傳出後，民進黨桃園市議員王浩宇也分析藍營未來可能出馬角逐六都市長的人選，並表示，如果韓國瑜真要繼續從政，他會有哪些選擇？

王浩宇今在臉書上表示，蔣萬安今天宣布參選台北市長後，他認為國民黨可能會派出這些人參加2022年的六都選戰，「台北市，蔣萬安」、「新北市，侯友宜」、「桃園市，邱奕勝」、「台中市，盧秀燕」，但對於南部兩都國民黨會派誰參選，王浩宇則沒有給出明確分析，僅指出，「台南市，深綠」、「高雄市，無法參選」。

接著，王浩宇還說，「韓國瑜，如果真的要繼續從政，他的選擇還有哪些呢？」

網友們則留言回應，「上次你說韓國瑜會來桃園選，我差一點當真」、「苗栗縣吧，他穩定當選」、「韓若堅持要選台北市長，萬安演習就會擇期再登場，他沒那個膽量抗拒韓粉啦」、「KMT邱奕勝，桃園感覺很難打了」。

此外，蔣萬安今日出席國民黨第20屆第4次全代會時受訪，但並未鬆口參選，僅表示現階段仍以立院為重，接下來將處理食安、修憲、勞保年金改革，回應民眾期待。

蔣萬安今天宣布參選台北市長後... 台北市 蔣萬安 新北市 侯友宜 桃園市 邱奕勝 台中市 盧秀燕 台南市 深綠 高雄市 無法參選 韓國瑜，如果真的要繼續從政，他的選擇還有哪些呢？￼ 由王浩宇發佈於 2020年9月5日 星期六

(中時新聞網)