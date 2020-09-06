國道1號北上58公里處5日晚間22時許驚傳死亡車禍，39歲紀姓女乘客突從客運安全門離奇墜落跌落，遭後方2輛自小客車先後輾過，當場失去生命心跳。司機表示，他聽到安全門開啟警報聲後，查看後照鏡「直覺是人」，便停車清查人數，才知悉有人意外摔出。

國道警方指出，這班阿囉哈客運是5日下午5時從高雄九如出發，終點站為台北，晚間21時55分行經國1北上58公里處外側車道時，紀女當時欲如廁，告知母親後便走下車梯進入廁所，出來後於右方安全門摸索數秒，隨即掉落車外。

女乘客如廁後便打開安全門，後不慎摔出車外。（翻攝照片／黃婉婷桃園傳真）

由於事發突然，司機收到安全門開啟警示後，立刻從後照鏡查看情況，看見「有東西」飛出去，當下「直覺是人」，便停車清點乘客人數，紀母才上前表示，女兒剛剛去上廁所，才知道紀女意外摔出車外。坐在廁所附近的目擊民眾驚恐指出，紀女如廁後便開啟安全門，還來不及阻止，憾事已發生。

紀女掉下車後，駕駛灰車的52歲邱姓女子與駕駛白車的43歲郭姓女子閃避不及，先後輾過她的身軀，警消獲報趕抵時，紀女已沒有呼吸心跳，大體已送中壢殯儀館。目前國道警方朝意外方向偵辦，全案報請桃園地檢署檢察官相驗。

阿羅哈客運表示，該車安全門設有保護蓋與使用警語，開蓋後必須由上往下壓才能打開車門。司機雖有收到保護蓋開啟的警示，但事發過程僅數秒鐘，仍然無法阻止悲劇發生。

(中時 )