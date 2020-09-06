中部空品預測今天起創下半年首度連4橘紀錄，中市府拉警報！台中市環保局表示，4日起多處測站AQI指標短暫破百轉為橘燈，已通知中火等前30大固定污染源自主降載，呼籲敏感族群民眾或老人、小孩等抵抗力較弱者，避免戶外長時間活動，出外戴口罩好防護措施。

根據行政院環保署空品預報，今天下午至9月9日，中部空品AQI指標在9月6日及7日各為140、150，8日及9日均為105，創下今年下半年來首度連續4天亮橘燈紀錄，甚至緊逼紅燈臨界點。

AQI指標範圍101至150為橘燈，污染物可能影響敏感族群健康，一般民眾如果有眼痛、咳嗽等不適，應減少戶外活動；建議學生減少長時間劇烈運動；有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議外出應配戴口罩。

環保局代理局長陳宏益表示，受海神颱風外圍環流影響，環境風場近日轉為北風，挾帶輕微華中沿岸境外污染，另明日起風場漸轉東風，西半部位於下風處，污染易累積，加上午後光化作用影響，臭氧濃度偏高，空氣品質轉差。

陳宏益指出，台中市部分測站在昨天下午5時，AQI指標已破百，市府啟動各項應變措施，包含通知中火等前30大固定污染源自主降載、出動稽查人員加強污染稽查、巡查好發露天燃燒地區及加強搭乘大眾運輸宣導等，減緩空品持續惡化，並通報各局處配合執行應變措施。

環保局指出，昨天晚間9時起，台中地區空品狀況才逐漸改善，但空品易受地形及氣候影響，有較大不確定性，市府將持續監控並執行對應等級措施。此外，根據中火回報，5至10號機組已於昨晚7時至9時，將以調整污染防制設備操作，降低氮氧化物（NOx）排放濃度，有效降低臭氧量，配合降載減排。

(中時 )