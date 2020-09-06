吳青峰以《太空人》專輯入圍本屆金曲歌王，近日華山文創園區的木棧道區出現了一座寫有「吳青峰16葉」的神秘藝術裝置，引起歌迷爭相打卡也令人好奇。而他近來也無預警發行深具紀念意義的歌曲〈費洛蒙小姐〉，並請來去年入圍金馬獎最佳新導演的陳雪甄演出MV。

吳青峰2004年首次受邀幫劇場寫歌〈費洛蒙小姐〉，「當初只是很簡單的想法，覺得想要重新認真看待自己的第一次，藉由2020的我，重新詮釋2004的我，到現在我還是覺得很難，但是2004的吳青峰可以說，盡所有努力完成了他的任務。」他說，原本只打算無預警的玩音樂，結果不小心「玩太大」，決定加碼拍攝MV。除了邀請黎煥雄撰寫腳本、黃中平執導，更找來陳雪甄演出女主角。

〈費洛蒙小姐〉是「莎士比亞的妹妹們」劇團在皇冠小劇場演出舞台劇《踏青去》的插曲，由導演徐堰鈴寫詞、吳青峰作曲，也是吳青峰第一次為其他作者譜曲，他坦言當時深覺困擾：「收到一篇和散文一樣的詞，心想該怎麼譜曲啊！」

黃中平則說，「第一次聽到〈費洛蒙小姐〉的時候，不但起雞皮疙瘩，還傻眼，覺得怎麼會答應要執導這支MV！」歌曲中融合了多種音樂風格，從復古「梁祝」黃梅調到搖滾，曲式複雜，他出題要吳青峰「真實拍攝彈琴場面」，沒想到拍攝時吳青峰駕輕就熟，自信滿滿表示：「我四段都練好了！」還則打趣說，「導演都這樣撩落去了，我好像不滿足他會對不起他。」

而MV動員30位舞者、4位樂手現場演出，陳雪甄演出女主角「費洛蒙小姐」，她在劇情中飾演40歲的劇場導演，歷經磨折忘卻了當初的熱情，但透過回溯20歲時的現場演出，又重新找回初心，讓她驚呼：「天啊，這不就是我嗎！」導演透過特效動畫，呈現出陳雪甄多達12人「影分身」效果，除了大玩特效，也過足戲癮。她也透露，第一次聽到歌曲就感受深刻，「歌曲很複雜、有很多情感交錯，差點罵髒話說，太好聽了！」

〈費洛蒙小姐〉MV和歌曲也將於9月8日下午4點同步上架，當天包括台北小巨蛋、明曜百貨、頂好商圈及西門商圈廣場、台中逢甲夜市、金典酒店及高雄大魯閣新時代購物中心、環球影城、瑞豐夜市等16面電視牆，將以輪播方式宣布吳青峰的最新訊息，至於究竟還有什麼驚喜？吳青峰神祕笑說：「到底會發生什麼事，就請大家繼續看下去。」

吳青峰和陳雪甄合作〈費洛蒙小姐〉。（環球音樂提供）

吳青峰〈費洛蒙小姐〉歌曲及MV將於8日數位上架。（環球音樂提供）

吳青峰重新詮釋〈費洛蒙小姐〉。（環球音樂提供）

吳青峰鋼琴彈奏〈費洛蒙小姐〉。（環球音樂提供）

(中時 )