美網女雙頭號種子茉蘭登諾維奇(Kristina Mladenovic)、芭波絲(Timea Babos)的組合因為新冠肺炎疫情而遭「淘汰」。開賽幾個小時之前茉蘭登諾維奇才接到隔離通知，她是法國同胞帕爾雷(Benoit Paire)的7位接觸者之一，帕爾雷賽前被驗出感染新冠病毒。

這個裁定令人傻眼，茉蘭登諾維奇先前還被允許參加單打，她在第二輪敗戰的時候就抱怨過防疫措施太嚴格，現在她連雙打也泡湯了。茉蘭登諾維奇曾與帕爾雷練球1小時，後來在飯店有相處40分鐘。倒楣的是匈牙利女將芭波絲，她因為失去雙打搭檔也被迫退賽。

美國網協聲明：「拿索郡(Nassau County)的公衛部門向長時間、近距離接觸感染者的人發出隔離通知，禁止這些選手再接近比莉珍金網球中心(美網賽場)。美國網協必須遵從州政府、市政府、郡政府的指示。受到隔離的人期限內只能留在自己的飯店房間。」

正如喬柯維奇(Novak Djokovic)所抱怨的，美網防疫關卡重重，紐約市政府、州政府相繼介入，這次是輪到拿索郡發出公告把茉蘭登諾維奇關在房間，既然是地方政府的命令，美國網協也無可奈何，因為選手就住在拿索郡。

(中時新聞網)