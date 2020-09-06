英國工業大城伯明罕（Birmingham）市中心當地時間今（6）日凌晨發生多起持刀傷人事件，警方指出有多人被刺傷，並且已經宣布為「重大事件」（major incident）。
綜合英國廣播公司（BBC）、天空新聞網（Sky News）報導，英國當地時間今日凌晨12時30分左右，英格蘭西密德蘭警政廳（West Midlands Police）接獲報案，指出伯明罕市中心有傷人事件，此後該區域又陸續通報發生多起傷人事件。
警方表示，該起事件已宣布為「重大事件」，並且造成多人受傷，不過他們並未透露傷者人數以及受傷程度，救難單位已在現場進行急救，確保所有傷者獲得醫療照顧，此外，警方也尚在了解事件發生原因。
警方聲明稿指出，「建立事件發生原因的工作尚在進行，可能需要一些時間才能證實任何事」，「在此早期階段並不適合臆測事件發生原因。」
警方已在攻擊事件發生地點劃設封鎖線，呼籲民眾遠離該地段。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。