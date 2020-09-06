英國工業大城伯明罕（Birmingham）市中心當地時間今（6）日凌晨發生多起持刀傷人事件，警方指出有多人被刺傷，並且已經宣布為「重大事件」（major incident）。

綜合英國廣播公司（BBC）、天空新聞網（Sky News）報導，英國當地時間今日凌晨12時30分左右，英格蘭西密德蘭警政廳（West Midlands Police）接獲報案，指出伯明罕市中心有傷人事件，此後該區域又陸續通報發生多起傷人事件。

警方表示，該起事件已宣布為「重大事件」，並且造成多人受傷，不過他們並未透露傷者人數以及受傷程度，救難單位已在現場進行急救，確保所有傷者獲得醫療照顧，此外，警方也尚在了解事件發生原因。

警方聲明稿指出，「建立事件發生原因的工作尚在進行，可能需要一些時間才能證實任何事」，「在此早期階段並不適合臆測事件發生原因。」

警方已在攻擊事件發生地點劃設封鎖線，呼籲民眾遠離該地段。

文章來源：Birmingham stabbings: Police declare 'major incident'
文章來源：Major incident in Birmingham city centre after multiple stabbings, police say

(中時新聞網)

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