英國工業大城伯明罕（Birmingham）市中心當地時間今（6）日凌晨發生多起持刀傷人事件，警方指出有多人被刺傷，並且已經宣布為「重大事件」（major incident）。

BREAKING: Police have declared a major incident in Birmingham city centre after officers were called to reports of multiple stabbings.



The force said: "At this early stage it would not be appropriate to speculate on the causes of the incident."



More: https://t.co/JuhFdPE8LJ pic.twitter.com/jNicVQIrFy — SkyNews (@SkyNews) September 6, 2020

綜合英國廣播公司（BBC）、天空新聞網（Sky News）報導，英國當地時間今日凌晨12時30分左右，英格蘭西密德蘭警政廳（West Midlands Police）接獲報案，指出伯明罕市中心有傷人事件，此後該區域又陸續通報發生多起傷人事件。

警方表示，該起事件已宣布為「重大事件」，並且造成多人受傷，不過他們並未透露傷者人數以及受傷程度，救難單位已在現場進行急救，確保所有傷者獲得醫療照顧，此外，警方也尚在了解事件發生原因。

警方聲明稿指出，「建立事件發生原因的工作尚在進行，可能需要一些時間才能證實任何事」，「在此早期階段並不適合臆測事件發生原因。」

警方已在攻擊事件發生地點劃設封鎖線，呼籲民眾遠離該地段。

(中時新聞網)