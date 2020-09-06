彰化市中興路彰基七期大樓工地，施作連續連壁工程，上個月才陷落如黑龍潭，8日深夜又發生第4度陷落，滾滾泥漿和地下水不斷湧出，還傳出工人跌落，附近住戶就怕地基整個都崩了，驚恐一夜難眠，昨夜撤離7住戶住進附近大飯店，彰化縣政府已勒令先行停工，等專業確認安全無虞再復工。

彰基七期大樓，近月來事故頻傳，上個月發生水管如天外飛鞭從高空掉落，差點砸中機車，緊接著工地路面陷落無底深淵，拿著竹竿也嘆不到底，附近住戶驚恐急了，由於連續壁作業常常需又漏夜灌漿，工程轟轟隆隆，附近30多住戶深受影響，工程單位和住戶建立群組，一旦評估單天施工會超過晚上10點，住戶在下午4、5點可登記住福泰飯店。

彰化市中興路彰基七期大樓工地，施作連續連壁工程，８日深夜又發生第4度陷落，滾滾泥漿和地下水不斷湧出。（吳敏菁攝）

路面陷落，住戶牆壁也龜裂。（吳韋達提供／吳敏菁彰化傳真）

8日工程又施作到深夜，再度陷落，滾滾泥漿和地下水不停湧出，可怕的是還傳出工人掉落坑洞，但最後證實已經爬出，附近住戶指出，短短1個月來已經4度陷落了，害怕地基不飽，多家住戶也指出，牆壁都龜裂。深夜消息傳出，議員溫芝樺、李寶銀、吳韋達和彰化市長林世賢都趕赴現場關心，昨夜已有7住戶撤離，住進大飯店。

陷落發生後，議員溫芝樺、李寶銀、吳韋達和彰化市長林世賢都前往會勘。（溫芝樺提供／吳敏菁彰化傳真）

附近住戶抱怨，家裡才清乾淨，一下子汙水湧進又都弄髒，從上個月就陳情，都說安全沒問題，但現在又陷落了，不知安全保障在哪裡？

陷落前往會勘。（李寶銀提供／吳敏菁彰化傳真）

彰基第七期大樓，斥資48億元，計畫興建地上8樓、地下6樓，佔地1700坪，去年10月動工，工期約4年半；作為質子中心治療癌症，連續傳出施工作業問題，彰基要求承包商要落實施工安全的監管，對於意外造成民眾恐慌，深表歉意。

營造商研判地下水位高，上部回填土層較軟導致坍落，已先調派混泥土車先進行回填。表示工人是不小心滑落，已經爬出來，後續會做安全鑑定，該賠償會賠償。

溫芝樺、李寶銀、吳韋達和縣府、彰化市公所等，9日上午再度前往會勘，要求重視，縣府勒令現場停工，為求慎重，已協調鄰近住戶遷離至附近之福泰飯店安置。並要求持續觀測現況安全，將現有已開挖之連續壁牆體儘速完成，待設計建築師及監造單位鑑定工址安全後，向居民說明以解除疑慮。

縣長王惠美強調，守護縣民的生命安全是縣府第一要務，發生工災的範圍，縣府將依法要求停止施工，俟專業確認公共安全無虞後再行復工。

(中時 )