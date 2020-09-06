「2021志玲姊姊慈善年曆」桌曆封面。（志玲姊姊慈善基金會提供）

林志玲揪老公AKIRA合拍年曆。（志玲姊姊慈善基金會提供）

掛曆贈品「MOMO獨家款」直式口罩收納夾。（志玲姊姊慈善基金會提供）

掛曆贈品「7-11 獨家款」直式口罩收納夾。（志玲姊姊慈善基金會提供）

掛曆贈品「平安健康御守款」直式口罩收納夾。（志玲姊姊慈善基金會提供）

林志玲每年發行慈善年曆已連續發行11年，明年將迎來第12個年頭。去年完成終身大事的她，2021年的年曆終於不再「孤單一人」，找來姐夫AKIRA合拍雙人甜蜜大片。志玲姊姊慈善基金會表示，2021慈善年曆所收錄的照片都是由夫妻倆一起挑選，他們還重回了初識時的舞台劇練習場，重溫回憶之餘也記錄下了別具意義的時刻，而除了私底下的出遊照，更有其他未公開過的獨家照片在內。

林志玲表示：「2020年我們的生活有了巨大的改變，看待事情的角度、對待生命的態度、人與人相處的深度，這些變化，讓我們有更多的時間檢視和反思，什麼對你而言最重要呢？其實，那些一直在身邊的，都是最珍貴的，你的家人、另一半、朋友，好好的擁抱並珍惜。幸福很純粹，快樂可以很簡單，展望未來，我們一起無懼向前。」

值得一提的是，兩人穿著白襯衫在富士山前依偎而坐的照片，稍微留意便可以看出身後的富士山似乎和大家印象中白雪皚皚的模樣有些許不同，據說，這是極罕見且象徵著幸福的「赤富士」，非常幸運的在拍攝當日遇上了這難得一見的景象，兩人在選擇照片時更是毫無懸念的同時挑了這張照片，想把這份幸運和幸福透過2021年曆分享給所有的好朋友們。此外，這次還邀請了志玲姊姊慈善基金會長年資助的花蓮北埔國小舞蹈隊成員，為年曆設計可愛插畫，單純自然的筆觸，也替年曆增添了幾分童趣。

基金會表示，每年慈善年曆的發行，希望帶給大家的不只是姊姊帶著大家到世界各地的紙上旅遊，更期望傳遞的是溫度和幸福氛圍，「感謝大家一直以來對志玲姊姊的關注，去年接收到了來自各地滿溢的祝福，姊姊一倍的快樂變成了兩倍的幸福，謝謝大家一路相伴，希望支持2021慈善年曆的朋友們，在使用的時候能感受到姊姊和姊夫想傳達的溫暖，同時，也別忘了多關心、珍惜身邊的一切」。

「2021志玲姊姊慈善年曆」預購將在9月7日上午11時開放，民眾可自行於momo購物網預購或至7-11超商ibon機台進行預購。更多相關訊息請上志玲姊姊慈善基金會臉書www.facebook.com／chilingjj。

(中時 )