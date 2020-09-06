陳子鴻所號召舉辦的「硬要藍調趴」，５日在角落文創展演空間演出座無虛席，此次陣容集合了荒山亮、風采輪、王丰、陳建甫、根石大輔等人，陳子鴻表示，這一團每個人都是因為非常喜歡藍調音樂而聚集在一起，平時就有在練團，為了督促自己才舉辦了這場音樂會，籌備期間前後大概花了兩個月，其中風采輪老師更是每週從台中上來台北練團十分認真，而她也是二姐江蕙經典歌〈斷腸詩〉的詞曲作者。

這次的演出還有王治平老師加入表演，現場更吸引眾多圈內好友到場支持，包括于美人、賈永婕、高郁捷等藝人，陳子鴻表示，自己跟荒山亮因為都有去超級紅人榜擔任評審，在錄影空檔時都會拿出吉他在休息室練習，于美人有次看到他們在彈琴，隨口問「你們到底在幹嘛」？得知他們將辦這場音樂會，竟親自買票到現場支持，令兩人感到十分窩心。

演唱會除了安排多首經典英文曲目，陳子鴻也送上自己偶像Eric Clapton的歌，驚喜帶來怪奇比莉〈Bad guy〉的藍調版本，陳子鴻表示，會有這個靈感是跟公司同事討論出來的，把一首新歌改編成全新的版本讓它聽起來有不同的感覺；昨演出時有觀眾在台下大喊：「鴻哥你好帥！」他帥氣滿分回應：「這句話我常聽到，但今晚聽到還是好爽！」整場音樂會陳子鴻展現精湛琴藝，搭配樂團演出讓現場粉絲聽得十分過癮。

陳子鴻希望未來可以定期舉辦演出，讓藍調風格的音樂被越多人聽到，笑說：「另一方面當然是不要讓自己練琴太懶散啦！」邀請大家11月28日到台北華山Legacy一起參加《因為愛琴 吉他音樂節》，當天活動集結許多愛吉他的音樂人共襄盛舉，購票可洽大市集交易網。

陳子鴻（右起）、王治平、荒山亮。（喜歡音樂提供）

「硬要藍調趴」５日演出圓滿順利。（喜歡音樂提供）

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