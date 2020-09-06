暑假過去，台大今天舉行109學年開學典禮，校長管中閔告訴新生，從這次疫情中已看到全球化的侷限，而未來的全球化勢必與在地力量結合，得到新的動力來源，「你們的大學生活就將從這不安，且充滿不確定的時代開始」。

台大109級學士班新生有4484人、研究所新生有4739人，共9223人。今天開學典禮，配合防疫，採取實名制登錄、量體溫、配戴口罩等入場措施，現場並供應足量的清潔防疫用品，落實防疫工作。

延續往年開學典禮傳統，新生們均穿著109學年台大新生限定版上衣，設計者是園藝暨景觀學系學生姜雲，其理念是以現代感的流線造型一筆勾勒出NTU字樣，兼具俐落、個性及年輕氣息。

管中閔致詞時向新生表示，你們將開始一段嶄新的人生旅程，不僅如此，你們也正面臨著一個疫情席捲全球的新時代，甚至，連引發疫情的病毒都是新的。目前台灣的生活相對平靜，但整個世界並不安定。

管中閔說，今年上半年，多數經濟體出現了連續兩季負成長的情形，在此同時，國際間大國之間的衝突角力不斷，緊張情勢持續升高，這都使國際經濟前景與國際政治秩序變得更加複雜詭譎。

管中閔指出，在這個疫情年代，各國國境管制嚴格，人員與貨品進出都受到很大限制。許多人因此認為，疫情已經為全球化的進程寫下句點。但我相信全球化仍將持續發展，但會以新的面貌出現。

管中閔告訴新生，不論你們學習的是什麼專業，不論未來從事什麼行業，終將無法迴避來自國際的衝擊。你們是台灣最優秀的一批大學生，不須劃地自限，而應勇敢的挑戰國際場域。台大在課程內容，訪問交換，以及社團活動上，都為大家提供了各種國際連結的機會和準備。面向國際，你們將發現更大的揮灑空間，以及更多值得追求的目標。

戲劇系五年級杜玟萱代表學生致詞，她是一位雙側小耳的聽障生，但卻靠著不斷努力，曾經獲得台大的優秀學生獎，還曾是羽球隊長。

她表示，曾經因為自己是聽障生而害怕在大家面前說話，害怕不清楚的咬字會成為別人口中的笑柄，但她不願意被聽障生這樣一個標籤框住，所以今天站上台來，和大家分享成長故事。 她告訴學弟妹，撕下標籤吧，人生充滿了無限可能，我希望你們都能勇敢地撕下身上的標籤，開創自己所期望的大學生活，活成自己喜歡的樣子。

管中閔也告訴出席的家長，「台大會照顧好你們的寶貝，只期待你們的寶貝不要修理學校太多」。

(中時 )