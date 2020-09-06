口罩國家隊還有未爆彈？中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤今（6日）表示，在加利事件後，即要求海關針對8月10日至9月3日進口的口罩進行稽查，一口氣扣押了83萬片偽標台灣製（MIT）非醫用口罩，其中某一進貨者甚至也是國家隊成員，目前由檢調介入調查中。

實名制口罩混入大陸非醫用口罩引發爭議，指揮中心表示，這83萬片偽MIT口罩，在調查結果明朗前，會認定為正常商用。

蔡壽洤指出，加利口罩到目前為止換貨逾百萬片，9月4日換了53萬片、5日換了74萬片，以新北市最多，約佔9成換貨量。

蔡壽洤說，正研議強制在國產口罩蓋上MIT鋼印，經濟部與食藥署雙方已有具體措施提出討論，待向行政院報告通過後即可施行。

至於是否還有未爆彈？蔡壽洤說，若將非醫用口罩混用於醫用口罩，或聲稱為醫療級口罩者，皆違反藥事法與刑法詐欺罪，但在還沒有明確犯罪事實時，這些口罩國家隊進口非醫用口罩，政府仍認定是正當商業用途，是否犯法要經由檢調調查，才能比較明朗。

(中時 )