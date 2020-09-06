台北市長柯文哲6日出席「2020台北市城市盃繞圈賽」，他致詞時表示，北市有2個很夯的運動，一是路跑、一是自行車，3橫3縱自行車道完成後，已擬訂10年自行車網計畫，分期在北市30公尺以上的道路導入自行車專用道，讓自行車路網更全面。

今柯文哲出席2020城市盃繞圈賽，為古典鋼管組鳴槍，這也是體育局耗資1800萬元，歷經 4 個月打造的首座自由車公路賽練習場啟用後，舉辦的第一場比賽。

柯文哲指出，自行車選手常抱怨北市沒有好的自行車公路賽場地，因此花了1800萬元全新打造場地，裡面有連續過彎、髮夾彎等為公路賽而設計的路型，不僅讓選手使用，也開放給市民朋友。

他說，未來幾年北市還會持續推動自行車重大建設，第一個是YouBike1.0要升級為YouBike2.0，只要議會核准就會馬上執行，屆時YouBike站點會從現有的400個增加為1200個，布點也會比較均勻、密集，在北市騎自行車更方便。

柯還說，第二點是交通局制定了10年北市自行車網規畫，過去因施工困難，3橫3縱的自行車道做完後沒有進一步推動，他要求交通局制定一個10年自行車網計畫，30公尺以上的道路，目前還沒有專用自行車道的，將會分期導入，讓自行車充分發揮輔助北市公共運輸的功能。

他透露，市府還有一個計畫叫做「台北大縱走」，把環山步道全部做起來，河濱部分就是將自行車道做好，將來會舉辦環台北市的大縱走，在山的一邊是山路，在淡水河濱就是騎自行車，預計以2年時間，把北市的登山步道跟河濱的自行車道整合起來。

(中時 )