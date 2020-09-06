新北市長侯友宜視察新埔國小校舍整建工程進度。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜視察新埔國小校舍整建工程進度。（王揚傑攝）

新北市重視教學環境及學習品質，市長侯友宜今（6）日上午先到北市出席國民黨全代會，隨後趕回新北市新埔國小視察校舍整建工程進度，要求工程如期如質完工，針對周邊通學人行道也指示積極爭取前瞻預算，提供學童安全的通學及上課環境。

侯友宜表示，新埔國小校舍整建工程規畫新建綜合大樓、教室、球場，及供應3300人餐食的自立廚房等，並新建可容納汽車417輛及機車76輛的停車場，不但提供學童更好的學習環境，同時解決周邊居民的停車問題。

視察過程中，有議員及里長建議縮減校園周邊圍牆，提供學生優良通學廊道，侯友宜表示，將責成新工處積極爭取前瞻計畫預算，結合市府預算一併處理。他強調，為了孩童的教育環境，該花的錢一定會花。

工務局表示，新埔國小因校舍老舊，自2015年起分期進行整建，工程共分為兩階段，第一階段工程中的普通教室於今年8月底先行啟用，未完成部分及第二階段工程預計明年4月底完工，屆時校舍將煥然一新，提供學童安全優質的上課環境。

(中時 )