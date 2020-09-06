90年代叱吒全球樂壇的「新好弟弟」亞倫卡特(Aaron Carter)，本身俊俏可愛外，加上有個巨星哥哥「新好男孩」門面擔當Nick(尼克卡特)，兩兄弟在圈內走跳，走紅程度堪稱國際級偶像，只是亞倫近年負面醜聞不斷，葬送演藝事業，低潮的他日前自爆童年時遭親姊姊萊絲莉(Leslie)性侵，如今更是因破產，宣布將在成人網站下海。

「新好弟弟」亞倫卡特近年的人生可謂荒腔走板，如今真走到窮困潦倒的地步，日前他已向政府申請破產，昨(9/5)則是在IG貼出一張自拍撩人照，只見亞倫卡特將褲子下拉接近私密部位，露出完美人魚線與8塊肌，狀態看不出來是個已經幾乎要從螢光幕前消失的32歲男子。

只是，亞倫隨這張照片所分享的訊息，對粉絲來說並非好事，他是要宣布自已將在知名成人網站「CamSoda」下海，直播做一些如用腳趾剝香蕉皮等色色的事情，最誇張的是，他將在鏡頭前打手槍給觀眾看。

八卦雜誌《PageSix》報導，亞倫下海的決定，可能是受到未婚妻梅蘭妮瑪汀(Melanie Martin)的影響，因她也曾在該網站演出過，而小倆口今年初曾鬧出家暴案，亞倫控訴未婚妻對他施暴，但6月時已重修舊好，還訂了婚，只是同月份，梅蘭妮不幸流產，婚姻前途堪慮。

(中時新聞網)