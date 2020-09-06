臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

「口罩國家隊」加利科技有限公司，被查獲以陸製非醫療用口罩混充實名制口罩，主要流入雙北與宜蘭地區，引發社會震驚。老闆林明進3日表示，工廠過勞問題讓他以參加國家隊為恥、希望將加利踢出國家隊。此舉引發總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、經濟部長王美花從上到下齊聲砲轟，讓網已看不下去直呼：「不裝腔作勢大聲罵人，如何轉移目標好卸責？」

根據《中時新聞網》社論〈官員在大聲什麼〉一文指出，「口罩國家隊」是由國家掛保證，按理說不該出現此狀況，然廠商基於僥倖與逐利心態不按規矩辦事，「這樣的口罩由政府實名制賣給民眾，政府不用負責嗎？」

社論直言：「但是加利『煏空』以後，只看到陳時中、王美花、蘇貞昌、蔡英文都在大小聲，當初口罩輸出時，這些高官們無不洋洋得意，口口聲聲為國家隊喝采，現在出事了，卻眾口同聲把出事廠商罵到臭頭，法務部長蔡清祥還說要嚴辦速辦。走私案算什麼大案？記得總統府私菸案嗎？誰被嚴辦了？涉案者不都升官去了？但加利就難說了，民與官鬥？省省吧！」此外，民眾當初排口罩已勞心勞力、買三倍券也耗費精神，如今又要大家排隊換口罩，最辛苦的還是人民。

文章一齣，迴響熱烈。網友直呼：「不裝腔作勢大聲罵人，如何轉移目標好卸責？」其他網友則紛紛回應：「無恥程度爆表」、「老百姓乖乖排隊吧，就是現政府及官員對付人民最利害的一招」、「就是要你們一直忙著排隊、辛苦等候，這樣你們才沒有時間和精力去管蔡英文的胡作非為，才沒力氣去上街抗議、批評政府！」也有網友認為：「犯錯的對象是『加利』，政府罵加利、懲罰加利有何錯？」

(中時新聞網)