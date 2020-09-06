環團5日在總統府前凱達格蘭大道發起「95送『千杯』要總統『謙卑』公民運動」，要求第三座液化天然氣接收站停工且重啟聽證會。對此，中油重申，提供天然氣以確保北部電力穩定是必須承擔的責任與任務，興建第三座液化天然氣接收站有其重要性及時程上急迫性，興建計畫已通過環評等審議，並依法取得開發許可合法施工，會在海象條件允許下，積極推動各項關鍵工程，做好生態保育及環境保護工作，落實各項環評承諾。

中油表示，觀塘興建接收站主為供應台電大潭電廠新增燃氣機組111年10月起運轉所需天然氣，以確保北部電力穩定供應，對能源轉型而言具關鍵性，興建計畫已通過環評、海岸利用管理及區域計畫等審議，依法取得開發許可合法施工，以期能在111年10月達到先期供氣的目標。

為營造生態環境永續及經濟發展雙贏，中油第三座液化天然氣接收站開發已避開藻礁生態敏感區域，工業港採離岸配置，同時向外海平移20公尺，站區僅使用原開發單位已填築用地13公頃，其餘均維持現狀，保留自然海岸不開發。不論在施工或營運期間，將會依環評承諾進行監測管制，以高標準管控可能的影響，做好生態保育及環境保護的工作。

針對環團要求遷移到臺北港的聲浪，中油強調，已多次向外界說明，選擇在觀塘興建第三座液化天然氣接收站是根據專業的評估，臺北港方案因工期無法配合大潭電廠新增機組所需的供氣期程，且新北市政府也表達當地民意反對，因此，第三座液化天然氣接收站移至臺北港並不可行。至於農委會將開「類聽證會議」釐清爭議，會配合會議的召開陳述意見。

(工商 )