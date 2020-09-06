國民黨改革委員會日前提出改革方案，涉及「一章四法」修正案，下午在全代會上鼓掌無異議通過，包含中常委、中央委員人數下修、中常委連選得連任一次，最多當8年等，攸關黨代表員額、黨費調漲等內容，並未在今天處理，有黨代表當場表達黨費維持現狀立場，也有黨代表痛批「區區100元都要計較，對黨的向心力有多少？」

國民黨第20屆第4次全代會6日在國父紀念館舉行，黨主席江啟臣（右三）與歷屆黨主席吳敦義（左起）、朱立倫、馬英九、吳伯雄、洪秀柱完成「轉動台灣」儀式。（劉宗龍攝）

今天通過的一章四法修正案，包含黨章、黨主席選舉辦法、副主席同意任命辦法、中常委與中央委員選舉辦法等，其中黨主席選舉登記刪除「黨員連署」規定、黨主席「得」不設副主席、選任中常委從32席減為29席、主席指定中常委人數從5人減至4人，指定對象是縣市首長與社會賢達人士、中央委員由210人減為190人，候補人數由105人減到95人。

國民黨第20屆第4次全代會6日在國父紀念館舉行，黨主席江啟臣（前右三）與歷屆黨主席吳敦義（前左起）、朱立倫、馬英九、吳伯雄、洪秀柱及各縣市黨部主委上台，一起拿著「拼」的板子，期許國民黨盡全力為中華民國及台灣拼未來。（劉宗龍攝）

另外，增訂中常委連選得連任一次的任期制，也就是最多只能當8年中常委，以杜絕「萬年中常委」的汙名。在中常委與中央委員，因應民意，提升青年、婦女、弱勢團體、鄉鎮市長、縣市議員以上的民選公職人員比例，改為50％以上，在中央委員還新增保障40歲以上青年比例不得低於15％。

至於黨費從200元調漲為300元、黨代表員額瘦身、新增黨代表募款責任額、拔擢青年參政的選舉制度等規定，組發會主委李哲華說，相關修正案日後送中常會審核，通過後在由各縣市黨部對外公告。

談及黨費調整，黨代表意見不一。來自黃國樑黨部的黨代表馮光化建議「維持現狀」，接續發言的屏東黨代表唐玉琴認為，既然要改革就要大步前進，不要小兒科小幅修改，「區區100元都還要計較，對黨的向心力有多少」，目前清溪、婦女會等單位的會費都是500元起跳，贊成調漲至500元，黨代表不該淪為一年一次大拜拜、打卡式，「相較15全盛況，現在連媒體都懶得採訪」，另外，黃復興黨部應和地方黨部合併。

對此，李哲華回應，黨代表名額增刪、黨費調整的內容，正反意見都有，明年進行黨代表改選在公告選舉辦法，黨費有人認為維持200元，也有人喊價到1千元，地方黨部只剩下10幾萬人可繳交黨費，「要馬兒好，又要馬兒不吃草，沒錢怎麼辦活動」。

(中時 )