新竹市都城隍廟廣場目前正舉辦1年1度的中元祭典，吸引全台信眾參與，除了傳統民俗表演之外，市府近來特別在都城隍廟口廣場推出台灣第1個巡迴世界的馬戲團「foca福爾摩沙馬戲團」演出，讓許多親子拍手叫好。
市長林智堅表示，新竹都城隍廟至今已有270餘年的歷史，是全台位階最高的城隍爺，每年中元祭都吸引大批信眾參與，民眾不只可看見傳統民俗活動，更可欣賞酬神的傳統戲劇、國樂演出。
而往年舉辦酬神表演地點「都城隍廟廣場」，今年整修落成後，市府在9月起的每周末都邀請「foca福爾摩沙馬戲團」駐點表演，這也是市府另類酬神獻禮，感謝城隍爺長期守護這座城市與市民。
民政處長倪冠勛指出，「foca福爾摩沙馬戲團」9月起至20日將舉辦24場快閃活動，連續3周的六、日下午5點至晚間8點在都城隍廟廣場，每個整點都有15分鐘長的踩高翹、扯鈴、雜耍等表演，民眾到訪都城隍廟廣場，不只可了解民俗文化，還可欣賞創新藝文表演。
未來都隍廟行人徒步區也將不定期有藝文團體進駐表演，讓民眾遊廟口，還能看表演，增添熱鬧。
(中時 )
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