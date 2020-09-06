蔡政府明年開放美豬、美牛進口，衛福部5日公布萊克多巴胺殘留容許標準。台北市長柯文哲今引用數據表示，台灣豬市價和美豬1公斤，若加上運費，1公斤相差15元，「最後誰會買？就是窮人」。菜農林佳新則直言，更精確的說，就是「基層的民眾」以及「只能被動被餵養的學童與國軍」。

總統蔡英文日前宣布開放含萊克多巴胺美豬、30月齡以上美牛輸台，衛福部則進一步公布殘留容許量標準，除CODEX（國際食品法典委員會）原訂肝、腎、脂肪、肌肉標準外，其他如心、肺、舌、肚等列「其他可供食用部位」，准檢出萊劑0.01ppm，等於全豬一路開放到底。

柯文哲今天被問及此事時表示，1公斤的美豬價格30元，台灣1公斤豬肉是60元，相差30元，若再加上運費，美豬與台灣豬市價每公斤約可差到15元，他直言，「最後誰會買？就是窮人」。

林佳新則在臉書表示，更精確來說，是「基層的民眾」以及「只能被動被餵養的學童與國軍」。林說這些人都是無法選擇的基層生活民眾，尤其孩子只能默默接受餵養，不管地方或中央，都說不給孩子吃到萊豬，但事實有三。首先，餐費無法提高，事實上就是買不起優良的肉品，只能多數食用加工品。二、稽查量能不足，地方與中央都沒人說出要如何編列預算提高稽查量能。三、國軍只說冷凍豬肉是cas國產豬，反而不說國軍使用最多數的加工肉品也都是國產豬肉嗎？

林佳新直言，柯文哲說「窮人買」，其實不如說是「基層吃」，更可怕的是「無從選擇的吃」。

(中時新聞網)