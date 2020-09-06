一位民眾花了4萬8千元，帶家人入住花蓮一間豪華酒店的Villa房，原以為可以享受不被打擾的私密時光，誰知一絲不掛享受裸湯時，竟然驚見監視器就對著自己。民眾擔心隱私外露，酒店卻不願讓他查看影像，氣得委任律師提告。酒店則回應，為了戲水安全考量，因此設置泳池監視器，並於室內浴室文字提醒隱私與使用戶外泳池需穿著泳裝等告示。

據《鏡週刊》報導，一名林先生花了4萬8千元，前往花蓮瑞穗一間酒店進行3天2夜之旅。他訂的是占地百坪的Villa房型，原以為與外界隔離，可以享有私密空間，但當他全身赤裸在湯屋泡湯時，竟發現庭院圍牆上有監視器。林先生要求查看影像遭拒絕，為了捍衛隱私權，他決定聘請律師提告。

酒店方面則回應，基於安全考量設置監視器，並貼有提醒隱私與使用戶外泳池需穿著泳裝等告示。

以為享有隱私，但裸體泡湯卻被看光的感覺真的很糟糕。之前新北市烏來也曾傳出，在溫泉飯店內泡湯，卻有偷窺狂躲在對面的登山步道，泡湯客慘遭看光光事件。

此外，還有一名台灣男子，竟然在日本偷拍露天溫泉的畫面，還將照片PO網，遭其他網友爆料，指接獲多名日本友人抗議該名男子的脫序行徑，日本友人更怒轟「喪盡天良，實在丟盡台灣人的顏面，強烈譴責、不允許這種行為」。

(中時新聞網)