2022台北市長選舉，各政黨如何佈局引發外界關注。國民黨革實院院長羅智強已表態參選，立委蔣萬安則表示現階段仍以立院為重。根據最新民調，蔣萬安、羅智強在黨內的支持度分別為42.5%、12.5%，差距高達30%。

羅智強先前宣布，將投入2022台北市長選舉，昨（5）日更霸氣喊要捐出《戰神94強》YouTube收入約30萬元，作為國民黨台北市長選舉糧草，強調不管最後是誰出線參選，一定是國民黨的候選人用到，對他來說這就足夠了。

媒體報導，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹稱，蔣萬安表態參選2022台北市長。對此，蔣萬安今日出席國民黨全代會受訪時表示，現階段仍以立院為重，接下來將處理食安、修憲、勞保年金改革，回應民眾期待。

羅智強表態參選，蔣萬安呼聲高，根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，台北市民較傾向蔣萬安參選台北市長，支持度有42.5%，羅智強的支持度則為12.5%，而都不支持的有25.7%，另外19.3%表示不知道（沒意見）。

該民調調查時間為2020年9月1日至2日，對象為年滿18歲以上之台北市民，有效樣本數1450份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.57%。

(中時新聞網)