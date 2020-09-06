本土劇女星吳婉君臉蛋姣好、身材勻稱火辣，在《炮仔聲》飾演吳家雯打開知名度，隨著戲劇的殺青，她也多了許多空閒時間。近日，吳婉君突然在半夜PO出一張泡湯照，寫下自己會認床的習慣，不過，許多網友都把重點放在照片，紛紛跪求「轉正面」！

吳婉君6日凌晨在社群平台發文：「不知道從什麼時候開始變得很會認床，只要不在我的床上睡覺我都很煎熬，但是我又常常因為各種原因需要外宿」為了改善睡眠品質，她要外出過夜的時候，都會帶上枕頭套，就能克服認床，不認為這樣的自己很麻煩，「接受自己心理的古怪脾氣，甚至覺得這樣好像有點可愛，喜歡自己的樣子，接受自己的每一種狀態，相信這就是最好的自己。」

除此之外，吳婉君還上傳一張泡湯照，只見她隨興地綁著低包頭，整個人泡在深色的浴缸中，雖然沒有正對鏡頭，仍可窺見無瑕又光滑的美背，令許多網友看得臉紅心跳，直呼：「可以轉過來嗎」、「這個背影很可以」、「這照片太火了」。

值得一提的是，有名男網友在底下留言：「這樣要怎嫁人」讓吳婉君好奇地反問：「這樣為什麼不能嫁人？」原來該名網友想表達如果會認床，有可能會不習慣婚後的床，意外引起熱議。

(中時新聞網)