氣象局發豪雨特報 台東地區雨勢升級 14:532020/09/06 中時新聞網 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣象局發豪雨特報，台東地區雨勢升級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今(6)日臺東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，請注意溪水暴漲、雷擊及強陣風。 (中時新聞網) #豪雨特報 #台東 #氣象局 #天氣 #氣象 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 氣象局發大雨特報 台東地區雨彈來襲 14:532020/09/06 生活 奇觀！對流胞排路隊 鄭明典：北台灣掃到颱風尾 13:502020/09/03 生活 高雄小港驚見馬路報復性噴水 網：呼喊陳致中 18:162020/09/03 政治 一秒拉起防水線 最強橘標防水雨靴推軍規進化版 22:002020/09/03 時尚 海神變身「超級颱風」 吳德榮：嚴重威脅日、韓 09:212020/09/05 生活 下周起變天 氣象局：連7天全台有雨 08:532020/09/06 生活 蘇晏霈戲水濕身喊滿足 反爆料「他」愛露點 17:102020/09/02 娛樂 下班小心雨彈 氣象局發布8縣市豪大雨特報 17:192020/09/02 生活 「海神」路徑收束大轉彎 明起兩天2地區整天有雨 08:262020/09/02 生活 驚見「海神雙眼牆」 24小時內恐達第2次巔峰 15:022020/09/05 生活 生活熱門新聞 下周起變天 氣象局：連7天全台有雨 - 生活 34歲無家族病史竟檢查出大腸癌 這些壞習慣種下禍根 - 生活 她拿加利口罩到藥局換 信封抽出一看爽炸：安慰到了 - 生活 培根蛋吐司成小情侶壞壞暗號 男大生哀嚎：叫我怎麼點早餐啦 - 生活 口罩重複使用恐成防疫破口 醫警告：不勤換比不戴更恐怖 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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