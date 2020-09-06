花蓮老字號企業光隆集團，受經濟部中小企業處輔導轉型計畫，成立「石之屋」地方創生產業營運平台；目前約100家廠商進駐，除行銷花蓮石材、農特產及文創商品，更結合觀光資源，串聯38處地方特色，打造7條創生旅遊路線，呈現在地元素多元樣貌。

光隆企業受經濟補助1600萬元，執行「推動中小企業城鄉創生轉型輔導計畫−平台經營型」；今舉行「北花蓮城鄉價值整合平台成果發表會」，呈現異業合作成果外，首度對外曝光7條精選秀林鄉、新城鄉、花蓮市及吉安鄉共38處景點，形成專屬北花蓮生活圈創生旅遊路線。

光隆企業今舉行「北花蓮城鄉價值整合平台成果發表會」，呈現異業合作成果。（羅亦晽攝）

北花蓮生活圈創生旅遊遊程分別為太魯閣「山林裡的迴聲」、洄瀾灣「漁、海，為鄰」、新城「新城、新與舊」、石雕巡禮「藝術心象呈現出的石雕成相」、吉安「村落裡，我們的故事」、花蓮市美食「花蓮好好味」、花蓮港區「花蓮港裡的花蓮事」。

計畫主持人、光隆企業總經理曾俞翔感謝經濟部輔導與協助，結合光隆園區、地方社區及七星潭景區，在「園區」、「社區」及「景區」共享分流概念下，實現團體旅遊精緻化、特殊化的區域共好目標；而7條旅遊路線將串聯「質量兼顧」的大山大海旅遊資源，提供旅客的分眾分流及特色化。

光隆企業經理曾俊喬解說北花蓮生活圈創生旅遊路線，盼供郵輪跳島民眾及國人旅遊的新選擇。（羅亦晽攝）

光隆企業經理曾俊喬說，推出的7條遊程集結花蓮許多知名景點，如崇德達基力部落屋、山月村、江口良三郎紀念碑、多羅滿賞鯨、練習曲書店、光隆博物館、慶修院、花蓮文創園區、松園別館等地，兼具北花蓮地方創生及藝文，盼結合將在10月啟航的「環島郵輪」，提供遊客品嚐在地人文、工藝及自然美景的遊程新選擇。

(中時 )