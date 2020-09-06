衛福部昨（5日）公布豬萊克多巴胺的殘留容許量草案，雲林縣養豬協會副理事長林明彥認為，進口肉經過分切、加工後，便當、燒烤店、火鍋店使用到的機會很高，希望店家仿照八年前美牛進口時，誠實且清楚標示豬肉來源。

林明彥表示，政府對進口豬肉定殘留標準，國內維持不准使用萊克多巴胺，其實只要標示進口肉或是國產肉就行。溫體豬肉100％都是國產豬肉，進口的冷凍肉經過分切、加工後，便當、燒烤店、火鍋店使用到的機會很高，消費者可能以為是國產肉，事實上是進口肉。

林明彥認為，8年前開放美國牛肉時，店家張貼標示告知顧客牛肉的來源，未來除了養豬戶自清「國產肉一定不含萊克多巴胺」，也期盼店家誠實標示，以正面表列的方式，清楚的告訴消費者。

林明彥說，十幾年前國內有些農戶有使用瘦肉精的問題，後來大家意識到食品安全的問題，早已沒人使用，因此養豬戶反對萊克多巴胺豬進口，現在很多都已第二代、第三代接班，把養豬當成是永續經營的產業，更有食品安全概念，不希望豬肉被汙名化，現在是國內品牌肉品、生產履歷肉品歡呼收割的時刻。

他表示，養豬戶現在最擔心的是消費者對豬肉失去信心，覺得選擇困難或標示不清楚乾脆不要消費，而影響到消費意願。

(中時 )