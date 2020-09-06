2020新力旺企業女子壘球聯賽今（6）日進行本周第2天賽程，新世紀黃蜂以9比1大勝福添福嘉南鷹。這場比賽黃蜂再度推出王牌外援卡爾森擔任先發投手，主投7局被擊出7支安打、只失1分，拿下完投勝，本季戰績11勝1敗。打擊方面她4打數2安打、3分打點，堪稱投打俱佳，賽後獲選單場MVP實至名歸。

前3局雙方都未得分，黃蜂打線在比賽後半段發動攻勢，第4局獲得3次保送，加上卡爾森在滿壘時的適時一壘安打先得2分，也是此役的勝利打點。下一棒池亦庭再補上1分打點安打，黃蜂攻下3分大局。

第5局黃蜂再由沈筱琳的安打發動攻勢，林鳳珍、池亦庭、顏綺翾也敲出安打串連，一口氣再得3分。第6局黃蜂火力更強，單局敲出5支安打，包括沈嘉玟2分全壘打，本季第3轟，又攻下3分，連續3局共得9分。

嘉南鷹打線受限於卡爾森的球路，有安打也不易連貫，只在第5局攻下1分。且4名投手都無法壓制黃蜂的攻擊，共被敲12安、包括1轟，失9分，敗投是先發的杜雅婷，本季戰績6勝2敗。

(中時 )