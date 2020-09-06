陽光基金會自2014年起推動臉部平權，期能改善顏損者處境，今年與中華民國路跑協會連續3年跨界合作舉辦的「2020臉部平權運動臺北國道馬拉松」，今(6)日早上5時逾百名的陽光選手及數千名跑者在國道上起跑，以永不放棄的運動家精神超越自我，並呼籲社會尊重每張不同的臉，3年已超過2萬跑者力挺。

陽光基金會「每個人的能力與價值不受外貌影響」的臉部平權主張，3年前獲中華民國路跑協會理事長曹爾忠大力支持與認同，促成「臉部平權運動臺北國道馬拉松」，今年在理事長范姜瑞推動下首開3K賽事擴大民眾參與機會、鼓勵跑者報名及選擇指定捐款支持臉部平權希望工程，3年來逾200名陽光選手參與賽事。

全身90％燒傷，失去四肢的八仙傷友黃博煒(中)與復健中傷友口友響應臉部平權共組加油團，上國道為跑者加油。（陽光社會福利基金會提供／李柏澔台北傳真）

陽光基金會舒靜嫻執行長表示，不僅僅是燒傷顏損者經常面臨社會「以貌取人」的困境，台灣12.9％民眾曾因外貌而遭受他人取笑、15％因外貌被取不喜歡的綽號，11.9％曾因外貌被批評。相當於每7個人就有1個人曾因外貌遭受不友善對待。因此陽光連續3年以公益合辦方式與中華民國路跑協會共同推廣臉部平權運動國道路跑、串聯全國22個縣市政府連署支持臉部平權。

舒靜嫻指出，陽光也參與發起「國際臉部平權聯盟」等行動積極促進友善環境，如今在台灣推動「臉部平權」的經驗亦為歐美亞洲國際會員所肯定及學習。

全身90％燒傷，失去四肢的八仙傷友黃博煒表示，傷後5年不斷挑戰自我，不僅登上合歡山、完成學業、出書，去年更挑戰一人獨立生活，今年以加油團與大家同在，期望未來以選手之姿上國道。

另一位9歲時因意外全身71％燒傷的吳承怡說，在國道跑馬拉松真的是很特別的經驗，跑馬拉松就像人生，有時很累但絕對不能停，完成後會為自己的毅力感到驕傲。

今早逾百名的陽光選手及數千名跑者在國道上熱血起跑，復健中的陽光傷友特組加油團，以恐龍裝、爆炸頭等趣味造型站上國道為所有跑者加油。

(中時 )